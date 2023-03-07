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Україна повернула з полону 130 своїх захисників, майже половина з них — з «Азовсталі»

17:25 7 березня 2023
військові

У вівторок, 7 березня, відбувся черговий обмін полоненими. В Україну повернулися 130 наших захисників, серед яких чотири жінки.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Черговий обмін полоненими — нам вдалося повернути додому 130 наших людей: 126 захисників та 4 захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ. Серед них — 87 захисників Маріуполя, 71 з яких — з „Азовсталі“. Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Соледара — лише 35 осіб з Донецького напрямку», — написав Єрмак.

Він також повідомив, що більшість з повернутих додому українців мають тяжкі поранення.

Російській стороні повернуто 90 окупантів. Їх доставлять до Москви літаками військово-транспортної авіації ВКС росії.

Нагадаємо, 16 лютого в ході чергового обміну було звільнено 101 українського військовополоненого.

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