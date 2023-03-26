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Суспільство та люди

Перебування військового у полоні: як отримати довідку

10:14 26 березня 2023
Тюрма

Родини полонених, а також ті, кого звільнили з ворожого полону, мають право на фінансову допомогу.

Про те, як отримати довідку про перебування військового в полоні для подачі до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, розповіли у Military Media Center.

По довідку звільнені або члени їхньої сім'ї можуть звертатися до силових відомств України:

  • Міністерства оборони України;
  • Центрального органу виконавчої влади, які здійснює керівництво військовими формуваннями;
  • Правоохоронного органу чи державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями;
  • командира підрозділу ЗСУ;
  • Іншого утворення відповідного до закону військового формування чи органу, що належить до складу сил безпеки й сил оборони України.

Також можна звертатися й до Національного інформаційного бюро:

  • гаряча лінія: 1648;
  • мобільний телефон: +38 (044) 287-81-65 (дзвінки з-за кордону).

Раніше юристи роз`яснювали, як визначається статус зниклого безвісти. Родини таких військових також мають право на виплати.

Фото Pixabay

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