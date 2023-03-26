Перебування військового у полоні: як отримати довідку
Родини полонених, а також ті, кого звільнили з ворожого полону, мають право на фінансову допомогу.
Про те, як отримати довідку про перебування військового в полоні для подачі до Комісії з питань встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, розповіли у Military Media Center.
По довідку звільнені або члени їхньої сім'ї можуть звертатися до силових відомств України:
- Міністерства оборони України;
- Центрального органу виконавчої влади, які здійснює керівництво військовими формуваннями;
- Правоохоронного органу чи державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями;
- командира підрозділу ЗСУ;
- Іншого утворення відповідного до закону військового формування чи органу, що належить до складу сил безпеки й сил оборони України.
Також можна звертатися й до Національного інформаційного бюро:
- гаряча лінія: 1648;
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мобільний телефон:
+38 (044) 287-81-65(дзвінки з-за кордону).
Раніше юристи роз`яснювали, як визначається статус зниклого безвісти. Родини таких військових також мають право на виплати.
Фото Pixabay41
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