Залишилася маленька дочка: в Іспанії посеред білого дня зарізали футболіста

Внаслідок вуличного нападу та отриманих ножових поранень помер 24-річний футболіст іспанського клубу «Чіпіона» Пако Наваль.

Інцидент стався ще в суботу вдень у Кадісі, коли на спортсмена напав невідомий та завдав удару ножем у груди. Як повідомляють у поліції, нападник, якого відразу ж затримали (ним виявився 20-річний хлопець), не знав Наваля, і жодних особистих мотивів у нього не було. Пако був доставлений до лікарні, але поранення виявилися несумісними з життям, і за добу футболіст, на жаль, помер.

«У нас немає слів, щоб висловити свої співчуття, — йдеться у заяві ФК „Чіпіона“, який виступає у лізі Segunda Andaluza Senior. — Це здається жахом, але, на жаль, це правда. Наш гравець Пако Наваль Перес залишив нас. У Пако все життя було попереду, але смерть забрала його».

Трагічна смерть футболіста нижчого дивізіону сколихнула всю Іспанію. Зокрема свої співчуття висловив багаторазовий чемпіон країни — мадридський «Реал». «Реал Мадрид глибоко сумує щодо смерті Пако Наваля, гравця „Чіпіони“, і висловлює свої співчуття та прихильність до всієї його родини, його клубу, товаришів по команді та близьких. RIP», — написали у заяві «вершкові».

Додамо, що у Наваля залишилися дружина та маленька дочка.

У Пако Наваля залишилися дружина та маленька дочка

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіста збірної Австрії Волкана Карамана посеред вулиці застрелив найкращий друг.

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