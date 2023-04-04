Мило Джуканович, який керував Чорногорією понад 30 років, програв президентські вибори

У Чорногорії підбито попередні підсумки другого туру президентських виборів. З великою перевагою переміг колишній міністр економіки країни Яків Мілатович. За нього проголосували понад 60% виборців. Перемога 37-річного Мілатовича означає кінець цілої ери в історії Чорногорії. Його суперником був чинний президент Мило Джуканович, який з невеликими перервами керував республікою з 1991 року — понад 30 років.

Джуканович визнав поразку пізно ввечері 2 квітня і привітав свого суперника з перемогою.

«Президентські вибори в Чорногорії завершено. Чорногорія зробила свій вибір, і я його поважаю. Я вітаю Якова Мілатовича з тією довірою, яку він отримав під час виборів. Бажаю йому бути успішним президентом, тому, якщо у нього це вийде, Чорногорія буде успішною країною і продовжить іти до своєї мети», — заявив Джуканович.

Жителі Чорногорії багато чим зобов'язані Джукановичу. Саме він привів республіку до членства в НАТО 2017 року. При ньому Чорногорія отримала статус кандидата на вступ до Європейського союзу.

Також Джуканович займає жорстку позицію щодо росії. Чорногорія приєдналася до санкцій, введених ЄС проти Москви після російського вторгнення в Україну. З країни було вислано кілька російських дипломатів. У відповідь росія занесла Чорногорію до числа недружніх країн.

Втім, у Джукановича були свої причини сваритися з Кремлем. У 2016 році в Чорногорії сталася спроба державного перевороту, в якій він звинуватив російських агентів і сербських націоналістів. Москва, звісно, відкинула ці звинувачення.

Останніми роками популярність Джукановича помітно знизилася. Опозиція звинувачувала його в корупції, зв'язках з організованою злочинністю. Президенту дорікали в тому, що він керує республікою, як своєю вотчиною. Усі ці звинувачення Джуканович завжди заперечував.

Яків Мілатович є одним із засновників правоцентристського руху «Європа Зараз». Під час передвиборчої кампанії він обіцяв рішуче боротися з корупцією, поліпшити рівень життя і продовжити курс на вступ Чорногорії до ЄС. Однак відомо, що Мілатовича підтримують партії, близькі до Сербії та росії. Можливо, ця підтримка була зумовлена бажанням цих політичних сил позбутися Мило Джукановича.

Нагадаємо, у Чорногорії заарештовано одного з найрозшукуваніших у світі шахраїв До Квона. Його звинувачують у масштабному шахрайстві, яке призвело до обвалу криптовалют TerraUSD і Luna у травні 2022 року.

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