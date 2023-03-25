Інвестори втратили понад 40 млрд доларів: заарештовано одного з найбільш розшукуваних у світі шахраїв

У Чорногорії заарештований південнокорейський підприємець До Квон, який перебував у бігах. Його звинувачують у масштабному шахрайстві, яке спричинило обвал криптовалют TerraUSD та Luna у травні 2022 року. Інвестори втратили на цьому щонайменше 42 млрд доларів. Крім того, почалася паніка, яка призвела до різкого падіння інших криптовалют, включаючи біткойн.

Першим про арешт До Квона повідомив міністр внутрішніх справ Чорногорії Філіп Аджич. «В аеропорту Подгориці затримано одного з найбільш розшукуваних у світі втікачів», — написав він у Twitter.

Оскільки бізнесмен подорожував за підробленими документами, які були виписані на вигадане ім'я, Чорногорія чекала офіційного підтвердження його особистості від влади Південної Кореї. З Сеула надійшло повідомлення, що відбитки пальців затриманого в Подгориці чоловіка збігаються з відбитками До Квона згідно з національною дактилоскопічною базою Республіки Корея.

Тепер влада Чорногорії має вирішити, що робити з шахраєм. До Квона хочуть отримати Південна Корея та США. На батьківщині ордер на його арешт було видано у вересні 2022 року. До Квону висунуто звинувачення у порушенні правил фінансового ринку. У США висунуті проти нього звинувачення звучать жорсткіше — «організація шахрайських схем з активами у криптовалюті на мільярди доларів». Проблема в тому, що Чорногорія не має договорів про екстрадицію ні зі Сполученими Штатами, ні з Південною Кореєю.

До Квон свою провину заперечує. Однак представники американської прокуратури стверджують, що він та його компанія Terraform Labs «не надали громадськості повну, правдиву та достовірну інформацію про свої криптовалюти Luna та TerraUSD, як того вимагає законодавство».

Натомість особисто До Квон та представники його компанії неодноразово заявляли, що токени зростатимуть у ціні. Це вводило інвесторів в оману щодо стабільності криптовалют Luna та TerraUSD.

Торік у травні вартість цих криптовалют обвалилася майже до нуля. Інвестори в паніці почали швидко позбавлятися всіх криптовалют, включаючи біткойн, Ethereum і Tether. Цей сегмент світового ринку обвалився.

«Я вбитий тим горем і болем, які приніс вам мій винахід», — заявив тоді Де Квон. А потім зник. За однією з версій, він зник у Сербії. До Белграда вирушила спеціальна делегація із Сеулу для переговорів із владою. Але втікача у Сербії не виявилося.

І ось тепер Де Квон з'явився в Чорногорії, де його заарештували.

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