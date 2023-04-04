У Гаазі розпочався суд над колишнім президентом Косова: Хашима Тачі звинувачують у воєнних злочинах

У Гаазі розпочався судовий процес над колишнім президентом Косова Хашимом Тачі. Крім нього, на лаві підсудних опинилися ексголова Демократичної партії Косова Кадрі Веселі, колишній голова парламенту Якуп Краснічі та ексголова фракції найбільшої партії косовського парламенту «Самовизначення» Реджеп Селімі. Усіх їх звинувачують у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.

Ідеться про переслідування, вбивства, тортури і насильницьке зникнення людей у Косово в 1998—1999 роках. До того, як республіка оголосила себе незалежною, Тачі, Веселі, Красничі, Селімі були високопоставленими членами Визвольної армії Косова (ВАК), яка воювала проти сербської армії.

Процес проводить спеціальний трибунал, який був створений 2016 року під тиском міжнародної громадськості. Формально він є частиною органів юстиції Косова, але всі посади в ньому обіймають винятково іноземні судді та прокурори, щоб забезпечити більшу незалежність під час кримінального переслідування. Трибунал має розслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності, тортури і насильницькі переселення, які, ймовірно, відбувалися в Косові з початку 1998 року до кінця 2000 року.

Внаслідок війни в Косові загинуло понад 13 тисяч осіб. Тисячі досі вважаються зниклими безвісти. Збройний конфлікт закінчився після повітряних ударів НАТО по Сербії. Згодом Косово в односторонньому порядку проголосило незалежність.

Важливим поштовхом для створення спецтрибуналу щодо Косова стала доповідь швейцарського прокурора Діка Марті 2011 року, в якій Тачі та Веселі входили до списку тих, кого підозрювали у скоєнні воєнних злочинів проти сербів, ромів та албанців.

Хашим Тачі був політичним лідером ОАК. Після війни він став одним із найбільших політиків Косова. Тачі обіймав посади міністра закордонних справ, прем'єр-міністра, і, нарешті, президента. Він зіграв вирішальну роль у започаткованому 2005 року діалозі між Косово і Сербією. У 2013 році Тачі разом з Івіцею Дачичем, який обіймав посаду прем'єра Сербії, підписали так звану Брюссельську угоду про нормалізацію відносин між двома країнами. Однак низка її важливих положень досі залишається невиконаною.

Тачі пішов у відставку з поста президента в листопаді 2020 року незабаром після того, як прокурори висунули проти нього звинувачення в Гаазі. Згодом його заарештували і передали суду. Очікується, що понад 300 свідків дадуть свідчення під час процесу. Це займе чимало часу. Експерти вважають, що процес триватиме щонайменше два роки.

Хашим Тачі виступив 3 квітня з короткою заявою. «Розумію обвинувальний висновок і вважаю себе повністю невинним», — сказав він.

Нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» писали «Велика війна на Балканах могла б відвернути увагу від України. Це те, про що мріяв путін», — Віталій Кулик.

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