Конфлікт між Сербією та Косово ось-ось переросте у війну

Останніми днями 2022 року знову різко загострилася ситуація на кордоні між Сербією та Косово. У середу, 28 грудня, влада Косова закрила найбільший контрольно-пропускний пункт — «Мердаре» — на виїзді до Сербії. Так Приштина відреагувала на блокування доріг сербами.

КПП «Мердаре» важливий не тільки для автомобільних вантажоперевезень. Через нього зазвичай йде основний потік жителів Косова, які працюють у країнах ЄС та колишній Югославії. У Різдвяні та новорічні свята тут особливо жваво.

«Якщо ви вже в'їхали до Сербії, то маєте використовувати інші прикордонні переходи або проїхати через Північну Македонію», — заявили представники МЗС Косова.

Серби почали блокувати дороги до Косова приблизно три тижні тому. Протести були спровоковані арештом колишнього поліціянта, якого звинуватили у нападі на косовських військових.

Подальшому загостренню сприяла подача 15 грудня прем'єр-міністром Косово Альбіном Курті офіційної заявки на членство республіки в Європейському Союзі. Нагадаємо, Сербія не визнає незалежності Косова і вважає республіку своєю територією.

27 грудня представники сербського уряду заявили, що Приштина готує напад на райони проживання етнічних сербів на півночі Косова. Того ж дня президент Сербії Олександр Вучич відвідав армійські казарми у місті Рашка на кордоні з Косово.

Сербський міністр оборони Мілош Вучевич 28 грудня наголосив, що «армія та поліція готові захистити Сербію та всіх її громадян». Він оголосив про приведення збройних сил Сербії на кордоні з Косово на повну бойову готовність.

Міністр внутрішніх справ Сербії Братислав Гасіч також наказав привести у повну бойову готовність поліцію та інші підрозділи сил безпеки. Усі ці підрозділи були передані під командування начальнику штабу армії відповідно до оперативного плану, який затвердив президент Вучич.

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч заявила: «Ми справді перебуваємо на межі збройного конфлікту». Вона звинуватила Приштину в односторонніх провокаційних діях.

ЄС закликає до максимальної стриманості та негайних дій та пропонує лідерам Сербії та Косова особисто сприяти політичному рішенню.

НАТО, чиї миротворці досі перебувають у Косові, закликала обидві сторони уникати провокацій. Міжнародні сили під керівництвом НАТО (KFOR) 28 грудня заявили, що підтримують діалог між сторонами для розряджання напруженості.

Попереднє загострення ситуації в Косові відбулося у липні. Тоді лише рішуча позиція KFOR дозволила уникнути збройного конфлікту.

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