«Провести залишок життя у підвалі з відром замість туалету»: Зеленський висловив побажання диктатору путіну (відео)

У понеділок, 3 квітня, під час робочої поїздки в Чернігівську область президент України Володимир Зеленський разом з віцеканцлером, міністром економіки та захисту клімату Німеччини Робертом Габеком та Генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич оглянули наслідки окупації російськими військами села Ягідне.

Ягідне — українське село неподалік від державного кордону України з білоруссю, за 12 кілометрів на південь від Чернігова та 140 кілометрів на північ від Києва.

Фото Офісу президента

Фото Офісу президента

У перші дні повномасштабного вторгнення в Україну населений пункт захопили військові рф. Окупанти примусово зігнали місцеве населення до підвалу школи, який перетворився у справжній концтабір.

Протягом майже місяця тут утримували 368 осіб, серед яких було 69 дітей. Наймолодшій дитині, яка перебувала разом з іншими заручниками у приміщенні загальною площею 197 кв. м, було півтора місяця, найстаршій людині минуло 93 роки. Під час окупації 11 людей померли, не витримавши нелюдських умов.

Після жахів окупації на стінах залились написи, зроблені селянами, які знаходились у підвалі — ще один доказ воєнних злочинів рф проти України.

«Можу додати тільки одне: побачивши все це, можу побажати президенту росії провести решту своїх днів у підвалі з відром замість туалету», — заявив Зеленський, коментуючи побачене.

Зеленський наголосив, як важливо, щоб світ бачив такі підвали, щоб зрозуміти, з яким злом стикнулася наша держава. Щоб світ розумів, наскільки важливо допомагати Україні, або думати, як знайти спосіб говорити з рф, знайти дипломатичний шлях до цих убивць та негідників.

До окупації в селі Ягідне проживало близько 400 людей. 370 з них пройшли підвал місцевої школи (близько 200 метрів), який окупанти перетворили на катівню.

Зеленський назвав поїздку у Чернігівську область однією з найважчих емоційно. Президент вручив Чернігову відзнаку міста-героя та нагородив українських захисників.

Як повідомляли «ФАКТИ», в річницю визволення Бучі біля будівлі ООН у Нью-Йорку відкрилася виставка про звірства росіян в Україні.

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