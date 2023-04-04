Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам з 1 квітня: хто буде отримувати на 400 грн більше

З 1 квітня українським пенсіонерам, які продовжують працювати, перерахують пенсію. Перерахунок виплат пройде з урахуванням підвищення стажу.

Законом «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що право на перерахунок мають ті українці, які станом на березень отримали щонайменше 24 місяці додаткового стажу.

Наприклад, на 400 грн збільшиться пенсія українців, які до підвищення мали 35 років стажу та пенсію у розмірі 7000 грн.

Щоб дізнатися, яка сума пенсії вийде після перерахунку, треба помножити свій стаж на розрахунковий розмір заробітку з формули розрахунку пенсії.

Чим вища сума пенсії зараз, тим більшим може бути розмір збільшення.

Пенсію після квітневого підвищення почнуть виплачувати вже у травні.

Нагадаємо, у квітні пенсіонери продовжать отримувати щомісячні доплати за віком, які встановлюється незалежно від виду пенсії, тривалості страхового стажу та факту роботи, закону, за яким призначена пенсія.

При цьому надбавки до основної пенсії становитимуть:

- для осіб віком від 70 років — 300 грн;

- для осіб від 75 до 80 років — 456 грн;

- пенсіонерам віком від 80 років — 570 грн.

«ФАКТИ» писали про те, як діяти, якщо людям похилого віку припинили нарахування пенсій на банківський рахунок.

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