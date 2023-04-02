Перерахунок пенсій у квітні: хто може розраховувати на підвищення

Під час чергового перерахунку пенсій, який відбудеться в Україні у квітні 2023 року, на підвищення виплат може розраховувати одна з категорій пенсіонерів. Про це нагадали в ПФУ.

Так, з 1 квітня виплати перерахують українцям, які вийшли на пенсію за віком, але продовжують працювати та отримувати страховий стаж.

Розмір пенсії буде збільшено, якщо востаннє перерахунок проводився два роки тому чи раніше, тобто стаж збільшився щонайменше на 24 місяці.

Наприклад, якщо людина вийшла на пенсію (або їй провели перерахунок) у 2021 році й продовжує працювати дотепер, то зараз вона може розраховувати на підвищення виплат.

На скільки зросте пенсія залежить від стажу та розміру заробітної плати. Для кожного пенсіонера сума перерахунку є індивідуальною.

Органи Пенсійного фонду України проведуть перерахунок за матеріалами пенсійних справ та без особистого звернення громадян. Подавати додатково заяву не потрібно.

Розмір пенсії перераховується автоматично. Дізнатись детальну інформацію про доплати можна буде після перерахунку в особистому кабінеті на порталі електронних послуг ПФУ.

Пенсію після квітневого підвищення почнуть виплачувати вже у травні.

У квітні пенсіонери також продовжать отримувати щомісячні доплати за віком.

Надбавки до основної пенсії становитимуть:

- для осіб віком від 70 років — 300 грн;

- для осіб від 75 до 80 років — 456 грн;

- пенсіонерам віком від 80 років — 570 грн.

Дана доплата встановлюється незалежно від виду пенсії, тривалості страхового стажу та факту роботи, закону, за яким призначена пенсія.

Після цього перерахунку наступне збільшення розміру пенсій в Україні планується у липні 2023.

Пенсійні виплати підвищать державним службовцям та науковцям. Йдеться про виплати, призначені до 31 грудня 2022, їх проіндексують на коефіцієнт 1,2.

Нагадаємо, у березні в Україні відбулася масштабна індексація пенсій. Виплати збільшились у понад 10 млн пенсіонерів, у тому числі в ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Тепер пенсії інвалідів-чорнобильців не можуть бути менше за 8 тисяч гривень.

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