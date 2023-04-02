Частині пенсіонерів припиняють виплати на картку «ПриватБанку»: як зарадити проблемі

З 1 квітня в Україні проведуть індексацію пенсій ще для однієї категорії пенсіонерів, а деяким людям похилого віку можуть припиняти нарахування пенсій на банківський рахунок.

Про це пише видання «На пенсії».

Зокрема, мешканка Одещини розповіла, що її мамі 78 років, і вона не може самостійно пересуватися, і коли їй перестали нараховувати пенсію на карту ПриватБанку, вона не знала, що робити. У ПФУ повідомили, що нарахування пенсії на банківський рахунок може бути припинено зокрема у разі, якщо банківську картку було отримано більше року тому за довіреністю.

Тому потрібно приїхати до відділення Пенсійного фонду, щоб прояснити ситуацію. Але ж пенсіонерка не може пересуватися без сторонньої допомоги! Що ж робити у подібній ситуації?

Виявляється, вихід є: в ПФУ пояснили, що коли пенсіонер не може з'явитися до Пенсійного фонду, то проблему можна вирішити за допомогою виїзного прийому.

Для цього необхідно у Пенсійний фонд надати заяву від пенсіонера про організацію виїзного прийому за місцем проживання та про надання заяви чи перерахування пенсії на банківську установу або про те, щоб працівники «Укрпошти» доставляли пенсію додому.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонді дали пораду, як діяти людям похилого віку, які під час війни були вимушені виїхати з України, не встигши оформити пенсію.

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