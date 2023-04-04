Непереможний український боксер, який «побив» зірку Голлівуду, повертається на ринг: його суперник — теж без поразок

Чемпіон світу серед любителів та бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні, непереможний український боксер Тарас Шелестюк, який «побив» зірку Голлівуду, анонсував у соцмережі свій наступний бій і навіть назвав ім'я суперника. Опонентом 37-річного українця в бою за пояс стане небитий чемпіон WBA World із Литви 28-річний Еймантас Станіоніс (14 перемог, 9 з них — нокаутом).

«Шелестюк проти Станіоніса за титул чемпіона WBA World. Червень», — написав Тарас Шелестюк у сторіс Instagram.

Нагадаємо, що у своєму останньому бою в березні 2022-го Шелестюк, який підписав контракт із промоутерською компанією Probellum, вперше не переміг на професіональному рингу, закінчивши нічиєю 10-раундовий поєдинок проти венесуельця Габріеля Маестре.

Щодо Станіоніса, то литовець у квітні минулого року відібрав титул чемпіона WBA World у росіянина Раджаба Бутаєва, перемігши його роздільним рішенням суддів.

Литовець Еймантас Станіоніс виграв усі свої 14 боїв на професіональному рингу

Нагадаємо, що Тарас Шелестюк, який живе в США, чітко висловив свою позицію про війну в Україні. «путін, лукашенко, російський уряд, російська армія, білоруська армія і всі люди, які підтримують цей жах, винні в цьому злочині проти людства, — заявив свого часу боксер, розмістивши в соцмережі ролик на підтримку України. — За винищення та геноцид українського народу, ваші жалюгідні душі вічно горітимуть у пеклі, тварюки. Хоча ви й так уже давно там, у вас немає душі… А ми вистоємо, я вірю в це! І потім дамо вам такої пи*ди, що мало вам, суки, не здасться! Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна!»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Василь Ломаченко провів першу дуель поглядів із Девіном Хейні перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу.

Фото Instagram

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