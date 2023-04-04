Відома радянська співачка Лайма Вайкуле заявила, що була б щаслива, якби наступним президентом росії став Максим Галкін, який підтримав Україну та засудив російську агресію проти нашої держави. За що Галкіна постійно хейтять у росії.

Вона додала, що неодмінно голосувала б за гумориста й свого близького друга. Про це артистка сказала в інтерв'ю Ксенії Собчак, пише видання Woman Hit.



Вайкуле уточнила, що український президент Володимир Зеленський, який до своєї політичної кар'єри домігся неймовірних висот в шоубізнесі, показав гарний приклад своєму російському колезі.

Звичайно, на думку Вайкуле, більше шансів було б у народної артистки Алли Пугачової, але поки що перед очима приклад Володимира Зеленського, то варто спробувати й Максиму Галкіну.

«А може Алла буде? Ось це було б диво! Я б голосувала за Галкіна, і, думаю, росіяни б голосували. Зеленський показав, як можна. Росіяни, подумайте. Максим — не політик, але з нього б вийшов ідеальний президент. Тому що в ньому є все людське», — сказала вона.

Співачка захопилася тим, що Алла і Максим багатьом пожертвували заради того, щоб залишитися на боці правди та не втратити честь.

«Ми однаково ставимося до хорошого й до поганого. Це, в принципі, те, що об'єднує людей», — висловилася Лайма.

Нагадаємо, сам Максим Галкін заявляв, що після обрання шостим президентом України Володимира Зеленського його життя докорінно змінилося, оскільки в рф стали боятися «повторення такого прикладу» для своєї країни.

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