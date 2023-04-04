Дві операції не допомогли: ексфутболіста європейської збірної вбила страшна хвороба

Колишній футболіст збірної Боснії та Герцеговини Маріо Божич помер від страшної недуги, не доживши півтора місяця до 40-річчя, повідомляє klix.ba.

Експівзахисник кілька років боровся з пухлиною головного мозку та переніс дві серйозні операції, але не зміг перемогти хворобу. У нього залишилося троє дітей.

За роки виступів Божич, в активі якого два матчі у складі збірної Боснії та Герцеговини (у тому числі під керівництвом легендарного Мирослава Блажевича), виграв з «Відеотоном» Кубок Угорщини, а у складі «Слована» став чемпіоном Словаччини, дворазовим володарем Кубка країни та завоював національний Суперкубок Він також виступав за клуби з Ізраїлю, Китаю, Азербайджану і Греції. У 2016 році футболіст завершив кар'єру у своєму рідному клубі — сербській «Лозниці», де згодом працював спортивним директором.

У складі "Слована" Маріо Божич виграв чемпіонат, Кубок та Суперкубок Словаччини.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний ексодноклубник Олексія Михайличенка Джанлука Віаллі помер від раку.

Фото ФК «Слован»

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