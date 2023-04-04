У США вважають, що битва за Бахмут не закінчена

Битва за Бахмут не закінчена, і Україна продовжує вести запеклі бої за місто, заявив офіційний представник Білого дому Джон Кірбі, спростовуючи твердження групи Вагнера, передає news.sky.

Джон Кірбі, речник Ради національної безпеки США, заявив журналістам, що українці не були вибиті з міста, додавши, що цього тижня можна очікувати на додатковий пакет допомоги для України. Його слова пролунали через кілька годин після того, як Україна також заявила, що російські війська «дуже далекі» від захоплення Бахмута і що бої точаться навколо будівлі міської адміністрації, де, за твердженням найманців з групи «Вагнера», був піднятий російський прапор.

«Бахмут — український, і вони нічого не захопили і, м'яко кажучи, дуже далекі від цього», — заявив Сергій Череватий, речник східного військового командування, в телефонній розмові з агентством Reuters.

Раніше група «Вагнера», яка очолила штурм Бахмута, заявила, що захопила міську ратушу. Міністерство оборони росії не підтвердило, що воно повністю контролює місто.

Боротьба місто Бахмут стала найтривалішою і найкривавішою битвою за час великої війни росії проти України. Більшість довоєнного населення Бахмута, яке становило приблизно 70 000 осіб, покинули місто у 2022 р. Важко сказати, скільки цивільних осіб все ще залишається в Бахмуті, але за даними українських військових — від 1 000 до 5 000.

Нагадаємо, ЗСУ знищили за добу 530 окупантів, 15 дронів та 8 танків ворога, — Генштаб.

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