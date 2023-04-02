В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка, — Генштаб ЗСУ

Триває чотириста третя доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої країни.

Сьогодні, російські загарбники здійснили 2 ракетних удари та провели масований обстріл з реактивних систем залпового вогню по центральній частині міста Костянтинівка Донецької області. Загинули та отримали поранені мирні жителі, пошкоджень зазнали дитячий дошкільний заклад, багатоповерхівки та приватні житлові будинки.

Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 22 авіаційних ударів, здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Російські загарбники продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

В епіцентрі бойових дій залишаються населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка. Протягом цієї доби підрозділи Сил оборони України відбили понад 50 атак противника, повідомили у Генштабі.

Ворог не припиняє штурмувати Бахмут. Проте, наші захисники мужньо тримають місто, відбивають численні атаки противника.

На Лиманському напрямку протягом доби загарбники вели безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Спірне й Роздолівка на Донеччині.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Первомайського та Мар’їнки, успіху не мав.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалює оборонні рубежі та позиції.

Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 район зосередження живої сили, 1 пункт управління та 2 інші важливі об’єкти ворога.

Російські загарбники продовжують зазнавати величезних втрат. Для їх поповнення, у військових частинах росіян, які дислокуються на тимчасово окупованій території Криму, активно проводять заходи роз’яснювальної роботи серед військовослужбовців строкової служби.

Розповідають молоді про необхідність підписання строковиками контрактів та участі у бойових діях на території України.

Нагадаємо, за період повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили понад 174 тисячі своїх військових, сотні тисяч військової техніки та багато складів боєприпасів.

65

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram