Українські та західні офіційні особи висловили різні погляди на стан російського наступу на Бахмут 25 березня, але всі вони сходяться на думці, що російські зусилля навколо Бахмута, ймовірно, наближаються до кульмінації. Міністерство оборони Великої Британії 25 березня оцінило, що російський наступ на Бахмут пробуксовує, і що російські сили можуть перенести свою увагу на райони Авдіївки та Сватове-Кремінної. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Речник Східної групи українських військ полковник Сергій Череватий попередив, що нещодавнє зменшення кількості повідомлень про російські наземні обстріли поблизу Бахмута потребує подальшого аналізу. Він також заявив, що невизначені російські регулярні війська посилюють сили групи «Вагнера», припускаючи, що російські регулярні війська втручаються, щоб запобігти передчасному завершенню наступу приватних найманців. За його словами, російські війська провели 18 наземних атак біля Бахмута 25 березня, але останнім часом проводять по 40−50 атак на день в цьому районі, припускаючи, що виснажені сили групи «Вагнера» не в змозі підтримувати попередній темп операцій самостійно, але можуть збільшити його до колишніх рівнів за допомогою російських регулярних військ.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний заявив, що ситуація в Бахмуті стабілізується. Однак ці заяви не є взаємовиключними, і російські зусилля ймовірно, наближаються до кульмінації. Російські війська можуть продовжувати часто і агресивно атакувати Бахмут, навіть якщо наступ завершиться без особливого успіху, оскільки кульмінація не означає відсутність бойових дій.

Російські атаки в Бахмуті та навколо нього можуть відновитися на високому рівні, не приносячи значних нових успіхів, якщо звичайні російські війська все ж таки вступлять у битву. Залучення звичайних резервів може навіть запобігти кульмінації атаки і досягти оперативно значущих успіхів або переконати українські війська відступити, хоча ISW вважає такий розвиток подій малоймовірним на даний момент.

Російські війська не мають такого рівня вогневого контролю над українськими наземними лініями зв'язку до Бахмута, Авдіївки та, ймовірно, інших ділянок фронту, як стверджують російські мілітаристські блогери, що ще більше підриває російські зусилля з захоплення Бахмута. Нещодавні кадри показують, що українські війська продовжують їздити дорогами Бахмут-Часів Яр і Бахмут-Хромове, незважаючи на російську артилерію, яка обстрілює українські автомобілі. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 березня, показують, що сили групи «Вагнера» перетнули трасу Т0504, але досі не змогли зайняти стійкі позиції, які б перерізали лінію розмежування.

Нагадаємо, Інститут вивчення війни вважає, що путін залишається відданим ідеї перемоги у затяжній війні.

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