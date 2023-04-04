ЗСУ знищили за добу 530 окупантів, 15 дронів та 8 танків ворога, — Генштаб

Розпочалася чотириста п’ята доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Протягом минулої доби противник завдав 3 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню, повідомили у Генштабі.



Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна, протягом минулої доби було відбито 69 атак окупантів.

Найзапекліші бої тривають за населені пункти Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Невське, Кремінна, Діброва та Серебрянського лісництва.

На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили 32 атаки противника на зазначеній ділянці фронту.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Красногорівки, Авдіївки, Сєверного, Первомайського та Мар’їнки, успіху не мав.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, нарощував оборонні спроможності.

Авіація сил оборони минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито ворожі дрони, а наші ракетники і артилеристи уразили район зосередження живої сили противника.

В результаті дій українських військових росіяни втратили:

- особового складу — близько 175 690 (+530) осіб,

- танків — 3627 (+8) од,

- бойових броньованих машин — 6999 (+6) од,

- артилерійських систем — 2697 (+3) од,

- РСЗВ — 528 (+1) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2277 (+15),

- автомобільної техніки та автоцистерн — 5562 (+9) од.

В окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення. Так, 2 квітня цього року, людям було заборонено залишати помешкання й виходити з дому. Протягом доби були зачинені усі громадські місця: торгові центри, магазини, лікарні, тощо.

В окремих селах зазначеного району пенсіонери і далі потерпають від знущань загарбників. Для отримання пенсій необхідно вистояти чергу, грошей вистачає не всім та не в повному розмірі. Разом з тим, за певну винагороду, отримання соціальних виплат стає доступнішим.

Українці щиро дякують воїнам за їх здобутки по відбиттю ворожої агресії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, спроби рф отримати військовий контроль над східноукраїнським регіоном України зазнали невдачі. Британські спецслужби вважають, що спроби росії встановити контроль над Донбасом провалилися. Були досягнуті мінімальні здобутки при великих втратах.

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