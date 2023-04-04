Не тільки студенти: названо 11 категорій чоловіків, які можуть перетинати кордон під час війни

Наразі в Україні визначено 11 категорій чоловіків, які можуть вільно перетнути кордон під час дії воєнного стану.

Зокрема, призову до лав Сил оборони не підлягають, а відповідно мають право на виїзд чоловіки, що їх було знято з військового обліку за станом здоров’я. Підставою для цього буде оформлена інвалідність або рішення медичної комісії про непридатність до військової служби, роз'яснили прикордонники.

Однак громадяни з обмеженою придатністю виїхати з України під час воєнного стану також не можуть.

Можливість виїзду можуть надати також:

тимчасово непридатним для служби — на підставі довідки про інвалідність або висновку військово-лікарської комісії (діє терміном до шести місяців);

чоловікам, які піклуються про трьох і більше дітей віком до 18 років (тут важливо підтвердити повноцінне утримання дітей документально);

батькам-одинакам;

чоловікам з інвалідністю — за наявності довідки за формою № 157−1/о; посвідчення, яке підтверджує статус інваліда, а також

пенсійного посвідчення або документа, який підтверджує призначення соціальної допомоги;

для супроду особи з інвалідністю І чи II групи, а також для догляду за хворими батьками, дружиною чи дітьми (в цьому випадку перетнути кордон можна буде лише у супроводі хворого або людини з інвалідністю I-II групи);

тим, хто постійно проживає за кордоном.

У військових теж є можливість виїхати за кордон:

для лікування і реабілітації — на кордоні вимагатимуть направлення на лікування за кордон та лист від МОЗ про те, що іноземна установа охорони здоров’я приймає українця на лікування;

для спеціалізованого навчання.

Також кордон можуть перетинати водії компаній, які мають ліцензію на міжнародні перевезення вантажів (інформація про них обов’язково має бути внесена до інформаційної системи Укртрансбезпеки), водії-волонтери, які перевозять вантажі для ЗСУ, медичні вантажі чи гуманітарну допомогу, працівники залізниці та моряки, які працюють на міжнародних рейсах, спортсмени, тренери, спеціалісти з підготовки до участі в офіційних змаганнях та тренувальних зборах.

Діячі ж культури можуть відвідувати інші країни для благодійного збору коштів або представлення України на міжнародній арені. Щоб отримати дозвіл на такий виїзд, артистам потрібно мати запит на виїзд та запрошення від організатора заходу. На підставі цих документів Міністерство культури видає дозвіл на перетин кордону.

А от для посадовців, чиновників, представників місцевої влади, народних депутатів, прокурорів тощо можливість вільного виїзду скасували за рішенням РНБО. Тепер єдиною підставою для виїзду за кордон для таких осіб може бути виключно службове відрядження.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, хто у квітні 2023 має відстрочку від призову до лав Сил оборони.

107

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram