Як виїхати за кордон, щоб не мати проблем з законом: опубліковано інструкцію

В Україні через повномасштабне вторгнення росії триває мобілізація, військовозобов'язаним чоловікам від 18 до 60 років заборонили виїжджати за межі країни. Втім, деякі категорії громадян мають право на виїзд, зокрема, волонтери та водії.

Як розповів «Каналу 24» адвокат адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак, для виїзду за кордон потрібно отримати спеціальний дозвіл.

Військові адміністрації та Міністерство інфраструктури ухвалюють рішення щодо дозволу на перетин кордонів для волонтерів та водіїв. Виїзд узгоджується за наявності обґрунтування, в якому мають бути чітко визначені обсяги вантажів та кількість транспортних засобів, необхідних для його перевезення.

Обґрунтування надають у вигляді листів. Їх можуть написати військовослужбовці Збройних Сил, правоохоронці, працівники військових адміністрацій, представники медичних установ, а також відправники та адресати гуманітарної допомоги.

Варто пам'ятати, що водії та волонтери, які мають дозвіл на виїзд за кордон, можуть перебувати за межами нашої країни протягом 30 календарних днів з моменту першого перетину кордону.

Якщо ж мета виїзду змінюється або волонтери перевищують термін перебування за межами України, дозвіл на виїзд скасовується протягом 7 робочих днів із моменту встановлення фактів порушень.

Нагадаємо, що системою «Шлях» для виїзду з України можуть користуватися особи, які здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань; медичних вантажів; вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для перевезення.

Фото зі сторінки ДПСУ у соцмережах

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