Мобілізація в Україні: хто має відстрочку у квітні

В Україні триває війна з російським агресором, відповідно відбувається загальна мобілізація і воєнний стан.

З 1 квітня до війська першочергово призивають:

чоловіків, які пройшли військову службу і які ще не мають досвіду служби;

військовозобов'язаних і резервістів, з досвідом військової служби;

обмежено придатних у воєнний час та непридатних військовозобов'язаних.

Особи з інвалідністю можуть бути мобілізовані, якщо підходять за станом здоров’я і тільки за власним бажанням та за місцем проживання.

Чоловіки, які не мають досвіду служби, повинні проходити принаймні місячні навчання перед відправкою на фронт, тоді як військові з досвідом служби відправляються відразу до військових частин, а там можуть отримати бойове завдання на фронті.

Військовослужбовці запасу можуть бути призвані для перепідготовки.

Хто має відстрочку від мобілізації у квітні 2023 року

У статті 23 Закону вказано всі обставини, за яких кілька категорій чоловіків отримують відстрочку від мобілізації в Україні у 2023 році. Не мобілізують:

викладачів та студентів;

заброньованих;

тих, що мають право на відстрочку від служби за сімейними обставинами та за станом здоров’я.

Відстрочка за сімейними обставинами надається жінкам та чоловікам:

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років;

які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;

вагітні жінки;

ті, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти на війні.

Нагадаємо, раніше військові пояснили, чи можуть офіцерів запасу призивати до війська не за спеціальністю.

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