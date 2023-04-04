На окупованих територіях почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку, — Генштаб

Протягом 405-ї доби широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України ворог завдав по Україні 2 ракетних та 28 авіаційних ударів, зокрема, із застосуванням 17 БпЛА типу «Шахед-136». 14 з них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив 7 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення.

На противагу ворогу, авіація сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління та станцію радіоелектронної боротьби противника.

За даними Генштабу, наступальні дії ворога тривають на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом доби було відбито понад 45 ворожих атак. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Також протягом доби зафіксовано обстріли кількох прикордонних населених пунктів на Сумщині та на Харківщині.

На Бахмутському напрямку протягом доби відбито вже близько 20 ворожих атак — війська агресора намагалися вести наступальні дії в районі Богданівки.

На Шахтарському напрямку зафіксовано активізацію застосовування БпЛА для коригування вогню по мирних населених пунктах — там від артилерійських ударів ворога постраждали Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати оборонні спроможності, а на Луганщині в місті Старобільськ так звана окупаційна «влада» використовує представників комунальних служб для заселення військовослужбовців російських окупаційних військ в квартири та будинки, що тимчасово залишили громадяни України. Причому такі дії відбуваються під виглядом профілактичних перевірок показників лічильників комунальними службами.

На окупованих територіях почастішали випадки вивезення мирних громадян у невідомому напрямку без жодних пояснень після вибіркових перевірок мобільних телефонів.

Нагадаємо, після відвідин колишньої катівні російських окупантів у селі Ягідне під Черніговом вражений президент Зеленський побажав путіну провести залишок життя у підвалі з відром замість туалету.

Фото Генштабу ЗСУ

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