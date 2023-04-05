«Стане моїм останнім фільмом»: Квентін Тарантіно спростував чутки про свою нову стрічку

Легендарний режисер Квентін Тарантіно розповів про свій останній фільм та спростував чутки, які ходили раніше. Режисер, який створив такі кінохіти, як «Одного разу в… Голлівуді» (2019 року) або «Джанґо вільний» (2012), заявив в Парижі: «Я закінчив сценарій того, що стане моїм останнім фільмом», про це повідомляє France 24.

«Я думаю, що ми, ймовірно, почнемо зйомки восени», — додав режисер.

Квентін Тарантіно також підтвердив назву фільму, про яку раніше повідомляли американські видання. Дія стрічки «Кінокритика» розгортатиметься у 1977 році, в період розквіту так званого Нового Голлівуду, коли такі режисери, як Мартін Скорсезе, Френсіс Форд Коппола, Стівен Спілберг або Джордж Лукас, зняли фільми, які глядачі із задоволенням дивляться й сьогодні. Всупереч попереднім повідомленням, фільм не буде зосереджений на відомому кінокритику Поліні Каель, пояснив Тарантіно в Парижі. Останній, за словами режисера, фільм взагалі не буде присвячений конкретному кінокритику.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Квентіна Тарантіно народилася донька.

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