У Квентіна Тарантіно народилася донька

Коли вся Америка святкує День незалежності, у культового режисера Квентіна Тарантіно та його дружини Даніелли є ще один чудовий привід — у них народилася донька! Малятко з'явилося на світ 2 липня. Подружжя оголосило про це через два дні.

Це вже друга дитина в сім'ї творця «Кримінального чтива» та «Одного разу в… Голлівуді». Тарантіно та ізраїльська співачка Даніелла Пік одружилися у листопаді 2018 року. 22 лютого 2020 року дружина режисера народила сина Лео в Ізраїлі. І тепер у хлопчика з'явилася молодша сестра.

Про те, що 38-річна Даніелла вагітна, стало відомо у лютому.

До речі, з приводу імені, яке Квентін та його дружина дали синові, було багато спекуляцій. Говорили, що дитину назвали на честь Леонардо Ді Капріо, одного з найулюбленіших акторів Тарантіно. Сам режисер в одному з інтерв'ю сказав, що це не так. Він пояснив, що малюка названо на честь дідуся Даніелли.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що у Святослава Вакарчука народилася донька.