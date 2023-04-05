В Умані відбулась низка зустрічей народного депутата України по 197 в. о., члена партії «Слуга народу» Віталія Войцехівського. Під час однієї із зустрічі представники громади намагалися отримати відповідь щодо специфіки співпраці депутата партії «Слуга народу» з нардепом Антоном Яценком. Після нетривалої суперечки Віталій Войцехівський змушений був залишити зустріч. Про це пише черкаський телеканал ВІККА.

За словами депутата місцевої ради та учасника зустрічі Сергія Войченка, у громади було ще чимало запитань до депутата Войцехівського, але той відмовився відповідати на них.

«Пан депутат втік. Ми так й не зрозуміли, що це було. Дізналися про зустріч, прийшли, почали говорити, дуже цікавило, що може поєднувати представника пропрезидентської партії з нашим одіозним Антоном Яценком. Але були якісь загальні слова, подяки. А потім він втік. Я на президентських виборах голосував за Зеленського. Але на парламентських точно не за Яценка. Ми добре знаємо йому ціну. Тому нас дуже здивувала така любов з депутатом з сусіднього округа. Наш Яценко в якій тільки партії не був — і в „партії регіонів“, і в „Батьківщині“ декілька разів, і „Відродження“, і „За майбутнє“, і ще там щось. Може, й Войцехівський збирається піти цим шляхом», — так прокоментував цю зустріч з жителями Умані Сергій Войченко.

Також серед учасників зустрічі були аграрії, які вже декілька разів розмовляли з депутатом Войцехівським на предмет встановлення закупівельних цін на їхню продукцію, а також піднімали питання щодо платіжної дисципліни компаній, близьких до Войцехівського, які затримують виплати за поставлену продукцію. Проте відповідей вони також не отримали.

«Ми вже 3-й місяць не можемо отримати кошти, передбачені контрактом. Нам кажуть: чекайте — все буде. Хіба ви не знаєте, хто стоїть за фірмою? А ми не знали й знати б не хотіли. Ви нам наше віддайте, а там розбирайтесь, хто власник, хто кришує. Це запитання задавали Войцехівському, а він чогось пішов — і від відповіді, і від нас», — так прокоментував результат зустрічі з народним обранцем від «Слуги народу» місцевий аграрій Олександр Іванець.

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