«Убили батьків, потім дарують кульки»: Андрій Бєдняков різко відреагував на заяву Бєлової про українського хлопчика з Маріуполя

Уповноважена з прав дитини в рф марія львова-бєлова, ордер на арешт якої за підозрою у військовому злочині незаконної депортації та переміщення українських дітей видав Міжнародний кримінальний суд, обурила черговою брехнею. Російська чиновниця, яка фактично викрала хлопчика з Маріуполя, поділилася подробицями виховання дитини. Вона розповіла, що влаштувала хлопчику на день народження свято: подарувала торт, кульки, телефон, він все одно бігав за молодшим названим браток та кричав: «з'їм москалика».

Такі цинічні розповіді обурили мережу. Багато знаменитостей відреагували на відео. Телеведучий на шоумен Андрій Бєдняков, який сам родом з Маріуполя, назвав бєлову майбутньою володаркою камери у Гаазі. Бо за такі страшні злочини, вона має нести покарання разом із кривавим володарем кремля. Як може язик повернутися так висловлюватися про дитину, батьків якої ви ж і вбили, зробили хлопчика сиротою!

«Ми подарували йому торт, кульки, телефон». А пралю з Ірпеня ви йому не подарували? Ви вбили його батьків, а потім даруйте йому кульки та телефон?! «За його словами, останні кілька років його Дні Народження не святкувалися». Так, бл@ть, ми і срать останні роки взагалі не ходили. Там. У Маріуполі не дозволяли. Не їли нічого. Все через «пропаганду 8-річної в Маріуполі», — обурюється Андрій і додає, що в Україні тепер кожна дитина знає, хто такі справжні москалі.

На його пост відгукнулося чимало фолловерів. Свій в’їдливий коментар залишив телеведучий Анатолій Анатоліч. Він саркастично відзначив, що в честь свята могли б дозволити хлопчику з’їсти хоч одного москалика.

«Могли б на день народження і дозволили хлопчику з’їсти хоча б одного мокальонка. Ізвєргі», — пише Анатоліч.

Наразі дружина Анатоліча з трьома дітьми повернулася до України, вони живуть під Вишгородом.

А дружина й діти Бєднякова наразі виїхали до США. Анастасія Коротка зізналася, що їй непросто з малою донькою та нещодавно народженим сином в чужій країні.

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