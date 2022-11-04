Дружина Андрія Бєднякова розсекретила ім’я новонародженого сина

Дружина відомого телеведучого та блогера Андрія Бєднякова акторка Анастасія Коротка, яка нещодавно народила сина, розсекретила його ім’я та вперше показала личко малого. Зіркові батьки обрали для хлопчика давнє українське імя — Остап.

Про це Анастасія розповіла в Інстаграм та опублікувала фото дітей. На ньому старша донька, семирічна Ксеня, тримає на руках новонародженого братика.

«Ксеня та Остап!», — коротко підписала світлину Коротка.

На світлину одразу ж відреагував Андрій і традиційно залишив жартівливий коментар.

«Коротка, це точно наші діти? Двоє???» — розсмішив підписників Бєдняков.

В коментарях шанувальники вітають батьків з поповненням у родині й зазначають, що вони обрали красиве козацьке ім’я для сина.

«Ім'я — просто вогонь. Справжній козак», «Прекрасне ім'я, чудова родина», «Дуже подобається ім'я», «Остап Андрійович — незвичайне поєднання», «Яке гарне ім'я», — пишуть під фото.

Нагадаємо, Анастасія народжувала сина в США, куди поїхала через російське вторгнення в Україну. Акторка зізналася, що їй важко одній на чужині доглядати за дітьми.

Фото — Інстаграм Анастасії Короткої

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