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Анатолій Анатоліч довів до сліз щемливим відео повернення дітей до дому після майже річного перебування за кордоном

10:58 6 березня 2023
Анатолій Анатоліч із сім&#39;єю

Дружина та діти телеведучого Анаталія Анатоліча вперше після російського вторгнення повернулися до рідного дому. У перші дні війни вони ледве виїхали з Вишгорода, знайшли прилисток в селі в Київській області, а потім переїхали до Франції. Анатолій залишався в Україні, час від часу приїздив до родини, коли виїздив на благодійні концерти. Але разом з дружиною вони прийняли рішення жити в Україні, попри всі ризики.

Старша донька Анатолія, Аліса, розридалася, вперше увійшовши в дім. Телеведучий показав щемливе відео в інстаграмі.

«Мої діти 1 рік без дому. Я хочу, щоб ми ніколи не забували, що спробували у нас відібрати. Наш дім. Не віддамо», — підписав відео телеведучий.

Особливо розчулили емоції дівчинки, коли зустрілася з домашніми улюбленцями — собаками Айзою та Елею.

Дружина Анатоліча Юла розповіла, що так само плакала й молодша донька Лола. А син Ніл, якому нещодавно виповнився всього рік, ще не розуміє, де він. Сприймає домівку, як щось нове.

Юла також розповіла, що проговорили з доньками усі ризики, домовились ходити в укриття, але вони будь-що хотіли повернутися до дому. Навіть попри те, що жили в Парижі в досить комфортних умовах.

У коментарях колеги Анатоліча також не стримували емоцій. Бо ж тема розлуки з рідними близькими знайома багатьом. Так, телеведучий Андрій Бєдняков зізнався, що також сумує за дружиною та дітьми.

«Бляха, ти мене зворушив… Нехай усі діти побачать свій дім», — залишив Бєдняков під роликом.

«Ти що робиш! Як спати тепер… Реву. Обіймаю вас, не нехтуйте тривогами!», — написала Даша Астаф’єва.

Раніше Анатоліч розповідав, що жити за кордоном родині було досить дорого.

Він також розповів, як у перші дні війни виїжджали з Вишгорода, на узбіччях стирчали ракети, було чутно вибухи.

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