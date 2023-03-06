Анатолій Анатоліч довів до сліз щемливим відео повернення дітей до дому після майже річного перебування за кордоном

Дружина та діти телеведучого Анаталія Анатоліча вперше після російського вторгнення повернулися до рідного дому. У перші дні війни вони ледве виїхали з Вишгорода, знайшли прилисток в селі в Київській області, а потім переїхали до Франції. Анатолій залишався в Україні, час від часу приїздив до родини, коли виїздив на благодійні концерти. Але разом з дружиною вони прийняли рішення жити в Україні, попри всі ризики.

Старша донька Анатолія, Аліса, розридалася, вперше увійшовши в дім. Телеведучий показав щемливе відео в інстаграмі.

«Мої діти 1 рік без дому. Я хочу, щоб ми ніколи не забували, що спробували у нас відібрати. Наш дім. Не віддамо», — підписав відео телеведучий.

Особливо розчулили емоції дівчинки, коли зустрілася з домашніми улюбленцями — собаками Айзою та Елею.

Дружина Анатоліча Юла розповіла, що так само плакала й молодша донька Лола. А син Ніл, якому нещодавно виповнився всього рік, ще не розуміє, де він. Сприймає домівку, як щось нове.

Юла також розповіла, що проговорили з доньками усі ризики, домовились ходити в укриття, але вони будь-що хотіли повернутися до дому. Навіть попри те, що жили в Парижі в досить комфортних умовах.

У коментарях колеги Анатоліча також не стримували емоцій. Бо ж тема розлуки з рідними близькими знайома багатьом. Так, телеведучий Андрій Бєдняков зізнався, що також сумує за дружиною та дітьми.

«Бляха, ти мене зворушив… Нехай усі діти побачать свій дім», — залишив Бєдняков під роликом.

«Ти що робиш! Як спати тепер… Реву. Обіймаю вас, не нехтуйте тривогами!», — написала Даша Астаф’єва.

Раніше Анатоліч розповідав, що жити за кордоном родині було досить дорого.

Він також розповів, як у перші дні війни виїжджали з Вишгорода, на узбіччях стирчали ракети, було чутно вибухи.

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