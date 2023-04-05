Колишнього гендиректора «Антонова» напряму звинуватили у знищенні легендарної «Мрії» у Гостомелі

В Україні триває розслідування знищення окупантами літака «Мрія». Служба безпеки України спільно зі слідчими Нацполіції викрила нові факти злочинної діяльності колишнього генерального директора ДП «Антонов», які призвели до знищення літака Ан-225 «Мрія». Про це повідомили у відомстві.

«У ході розслідування встановлено, що на початку минулого року керівник держпідприємства мав організувати своєчасну евакуацію повітряного судна з Гостомельського аеродрому. Для забезпечення захисту літака його мали переправити до аеропорту у місті Лейпциг у Німеччині. За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення Ан-225 перебував у належному технічному стані, який дозволяв виконати переліт за межі України. Натомість гендиректор компанії не дав відповідну вказівку щодо евакуації „Мрії“ за кордон. Такі злочинні дії посадовця призвели до знищення українського транспортного літака. Вартість державних збитків становить 8,4 млрд грн», — йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що колишній чиновник також не забезпечив своєчасне продовження договору страхування повітряного судна.

«Через це держпідприємство втратило понад 42 млн грн у вигляді компенсаційних страхових виплат. На підставі зібраних доказів колишньому гендиректору компанії повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки)», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше працівники Служби безпеки України в рамках кримінального провадження перевіряли службовців ДП «Антонов» щодо імовірної співпраці з росією, що могло призвести до знищення найбільшого у світі літака Ан-225 «Мрія» на початку повномасштабного вторгнення.

Фото: ДП «Антонов»

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