Загибель «Мрії»: антоновців запідозрили у змові з окупантами

Працівники Служби безпеки України в рамках кримінального провадження перевіряють службовців ДП «Антонов» щодо імовірної співпраці з росією, що могло призвести до знищення найбільшого у світі літака Ан-225 «Мрія» на початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомили в Офісі генпрокурора, пише Укрінформ.

«Прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом можливого надання посадовими особами «ДП «Антонов» допомоги іноземній державі — рф — або її представникам в проведенні підривної діяльності проти України, що призвело до знищення повітряного судна Ан-225 «Мрія» та інших під час військової агресії збройних сил російської федерації», — йдеться у повідомленні.

Справу розслідують у Головному слідчому управлінні СБУ. У справі проведено низку експертиз.

Крім того, працівники Головного слідчого управління Нацполіції також розслідують справу за фактом неналежного виконання посадовцями ДП «Антонов» своїх службових обов’язків. Зокрема, не здійснено евакуацію літака Ан-225 «Мрія», що призвело до його знищення під час агресії росіян.

Як писали «ФАКТИ», наприкінці лютого унаслідок повітряної атаки російських військ на аеродром Гостомеля під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі українського виробництва Ан-225 «Мрія».

Фото: ДП «Антонов»

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