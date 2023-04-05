«Велика ганьба»: ексфутболіст збірної України розлючений переобранням Павелка у виконком УЄФА

У середу, 5 квітня, у Лісабоні відбулося засідання конгресу УЄФА, за підсумками якого голову українського футболу Андрія Павелка, котрий перебуває під слідством, ще на чотири роки переобрали до складу виконкому Європейського футбольного союзу.

Але, наприклад, у ексфутболіста збірної України, а нині експерта Євгена Левченка, ця новина викликала не радість, а обурення.

«Вау… Не можу в це повірити! УЄФА дозволяє Павелку бути переобраним у виконком. Він не засуджений, але перебуває під слідством. Корупція, відмивання грошей і брехня, що продовжується. Велика ганьба і велика тінь на всю організацію», — написав Євген Левченко на своїй сторінці у Twitter.

Прокоментував своє переобрання у найвищий орган європейського футболу і сам Андрій Павелко.

«Сьогодні 47-й черговий конгрес УЄФА висловив повну довіру та підтримку футбольній Україні. Продовження мандата члена виконкому УЄФА на наступні чотири роки — це велика честь та відповідальність для мене. Вдячний усьому Європейському футбольному союзу за підтримку України у ці складні часи… Одним з першочергових завдань сьогодні для нас є відстоювання інтересів України у контексті проведення чемпіонату світу-2030! Зробимо для цього все необхідне та навіть більше!» — написав, зокрема, Павелко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що в Україні Павелка тимчасово усунено з посади голови УАФ рішенням столичного Печерського суду. А у листопаді минулого року глава вітчизняного футболу вніс заставу у розмірі 9,8 мільйона гривень, щоб уникнути взяття під варту.

До речі, після завершення засідання конгресу президент УЄФА словенець Александер Чеферін, котрий був переобраний на свою посаду, заявив, що росії не слід сподіватися на швидке повернення до міжнародного футболу.

«Моя особиста думка: доки війна не завершиться, буде дуже складно змінити щось у санкціях. Поки триває війна, триває це божевілля, потрібно зберігати таку форму тиску», — сказав Александер Чеферін.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що УЄФА ще раз боляче покарав російський футбол.

Фото uaf.ua

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