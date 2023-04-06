«Реал» принизив «Барселону» на «Камп Ноу» та вийшов до фінал Кубка Іспанії: відеоогляд матчу

У середу, 5 квітня, в Барселоні на стадіоні «Камп Ноу» пройшов матч-відповідь півфіналу розіграшу Кубка короля, в якому в 254-му за ліком ель класико зійшлися місцевий однойменний клуб та мадридський «Реал». Нагадаємо, у першому поєдинку, що пройшов на початку березня на «Сантьяго Бернабеу», мінімальну перемогу відсвяткували гості зі столиці Каталонії — 1:0.

Кубок Іспанії. ½ фіналу. Матч-відповідь

«Барселона» — «Реал» — 0:4 (Вінісіус Жуніор, 45+1, Бензема, 50, 57, 81). Перший матч — 1:0.

Здавалося, що після виїзної перемоги над принциповим суперником каталонці не проґавлять свого та спокійно вийдуть до фіналу Кубка Іспанії. Але не тут було…

Пристрасті почали «кипіти» зі стартовим свистком, свідченням чого є чотири жовті картки в перші півгодини гри — причому одну з них показали наставнику каталонців Хаві. Щодо самої гри, то здавалося, що господарі доволі легко стримують атакуючий порив суперника. Але перед самою перервою Вінісіус Жуніор пробив по воротах із центру штрафного майданчика, Кунде намагався врятувати ситуацію, але вибив м'яча уже з-за лінії воріт. Бензема для більшої впевненості добив у порожні ворота, але гол усе одно записали на молодого бразильця.

Щойно розпочався другий тайм, як «Реал» забив ще. Двічі на табло своє прізвище записав Бензема: спочатку француз точно пробив у кут із півкола перед штрафним майданчиком, а невдовзі реалізував пенальті за грубий фол Кессьє проти Вінісіуса.

Поступаючись у три м'ячі, господарі активізувалися, але надійно в «рамці» мадридців діяв конкурент Луніна бельгієць Куртуа (наш співвітчизник традиційно спостерігав за грою з лави запасних). У підсумку, незадовго до фінального свистка Бензема оформив хет-трик (у другому матчі поспіль!), вкотре скориставшись гольовою передачею Вінісіуса Жуніора, і матч завершився з рахунком 4:0 на користь «вершкових». Примітно, що це перша домашня поразка каталонців із великим рахунком у ель класико з січня 1963 — тоді «Барселона» поступилася «Реалу» на рідній арені з рахунком 1:5.

В іншому півфіналі-відповіді «Осасуна» після домашньої перемоги (1:0) дотиснула в овертаймі «Атлетик» із Більбао на виїзді — 1:1 (Ібаньєс, 116 — Вільямс, 33), і лише вдруге у своїй історії вийшла до фіналу Кубка Іспанії. Додамо, що вирішальний поєдинок турніру відбудеться 6 травня у Севільї.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Барселона» на 90+2-й хвилині вирвала перемогу у «Реала» в чемпіонаті Іспанії.

Фото Twitter ФК «Реал» Мадрид

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