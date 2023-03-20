«Барселона» та «Реал» видали битву на «Камп Ноу» з розв'язкою на 90+2-й хвилині: як зіграла команда українця Луніна (відео)

У чемпіонаті Іспанії з футболу на знаменитій арені «Камп Ноу» в рамках 26-го туру відбулося «ель-класико», в якому «Барселона» у компенсований час вирвала перемогу у «Реала», що дізнався суперника в чвертьфіналі Ліги чемпіонів, — 2:1 (Серджіо Роберто, 45, Кессьє, 90+2 — Араухо, 9, у свої ворота) та зміцнила лідерство з 12-очковим відривом від Королівського клубу. Український голкіпер Андрій Лунін весь поєдинок провів на лаві запасних гостей.

Зазначимо, що «Барса» завдяки дебютному голу Кессьє обіграла «Реал» вшосте поспіль і здобула ювілейну, 100-ту, перемогу за всю історію протистояння з Королівським клубом (ще 101 матч виграли мадридці, а 52 поєдинки завершилися внічию). До речі, пізніший гол за каталонців у «ель-классіко», ніж івуарієць (Френк відзначився на 91-й хвилині та 2-й секунді), забивав лише Ліонель Мессі у 2017 році (на 91-й хвилині та 48-й секунді) .

Футболісти "Барселони" у роздягальні після перемоги над "Реалом"

Додамо, що зустріч грандів уперше за часів свого президентства пропустив бос Королівського клубу Флорентіно Перес, який раніше не дозволяв собі такого навіть у 2000 році після переходу Луїша Фігу зі стану ворога і навіть після початку пандемії коронавірусу. За інформацією іспанських ЗМІ, у «Реалі» вирішили не ризикувати через позицію мадридського клубу у «справі Негрейри» (мадридський гранд засудив «Барсу» у справі про нібито підкуп каталонцями суддів).

Раніше «ФАТИ» повідомляли, що рекордний гол Каріма Бензема приніс «Реалу» перемогу в Лізі чемпіонів над «Ліверпулем».

Фото Twitter ФК «Барселона»

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