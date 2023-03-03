«Реал» зганьбився в домашньому ель класіко з «Барселоною»: усе вирішив дурний гол у свої ворота (відео)

У четвер, 2 березня, в рамках першого матчу півфінальної стадії Кубка Іспанії пройшло чергове ель класіко — мадридський «Реал», який став клубним чемпіоном світу, приймав на «Сантьяго Бернабеу» каталонську «Барселону».

У чемпіонаті країни «вершкові» відстають від лідируючих каталонців на сім очок, у фіналі Суперкубка Іспанії підопічні Карло Анчелотті також не змогли нічого протиставити опоненту, тож кубковий турнір розглядався як хороша компенсація для мадридців. Але не склалося… Не завдавши жодного удару у площину воріт за матч, «Реал» пропустив єдиний м'яч після голу Мілітао у свої ворота на 26-й хвилині. Кессьє вийшов віч-на-віч із Куртуа (Лунін спостерігав за поєдинком із лави запасних), голкіпер парирував удар, але м'яч зрадницьки відскочив від ноги захисника «вершкових» та опинився в сітці — 0:1.

Примітно, що спочатку було зафіксовано офсайд, але після перегляду VAR гол був справедливо зарахований. Утім, напевно, цей матч стане ще одним приводом для вболівальників «Реала» звинуватити каталонців у нечесній грі. Зокрема, перед звітним поєдинком фанати «вершкових» влаштували акцію протесту, розкидавши перед «Сантьяго Бернабеу» банкноти із зображенням президента «Барселони» Жоана Лапорти та вигукуючи «Корупція у федерації» через так звану «справу Негрейри», згідно з якою «блау-гранас» звинувачуються в підкупі суддів.



Demonstration at Santiago Bernabéu до протесту Negreira case. Вони є розписування бюлетень з Joan Laporta's face on them, спрямовані «corruption in the federation». @TheAthleticFC pic.twitter.com/jBRKwL2lhH - Guillermo Rai (@GuillerRai) March 2, 2023

Додамо, що матч-відповідь пройде 5 квітня в Барселоні. А в іншому першому півфінальному поєдинку Кубка Іспанії «Осасуна» на своєму полі мінімально обіграла «Атлетик» із Більбао — 1:0 (Ез Абде, 47).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Реал» пропустив два м'ячі, але розгромив «Ліверпуль» у Лізі чемпіонів.

Фото Twitter ФК «Реал»

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