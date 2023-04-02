6 квітня 2023

Напевно, багатьом із вас, друзі мої, доводилося бачити фігурки добродушного пузатого чоловічка з мішком на спині. Жителі Піднебесної зазвичай називають його Щасливим Китайцем або Буддою, що сміється. Легенди свідчать, що людина на ім'я Хотей справді жила у VII столітті нашої ери.

Він не називав себе майстром дзен і не мав учнів. Він просто блукав з великим мішком вулицями. У мішку були фрукти, горіхи та солодощі, якими Хотей пригощав дітей, що збиралися довкола нього. І діти, і дорослі були від нього в захваті.

Зустрічаючи шанувальника дзен, він зазвичай простягав йому руку і говорив:

- Дай монетку!

Одного разу, коли Хотей розгулював вулицями Пекіна, майстер дзен, що проходив повз, запитав його:

- У чому значення дзен?

Як німу відповідь Хотей тут же кинув мішок на землю.

- А в чому тоді реалізація дзен? — було друге питання.

У відповідь Хотей спритно закинув мішок на плечі і весело продовжив свій шлях.

З того часу минуло багато століть, але й зараз у Китаї його пам'ятають і люблять, а в Японії майже в кожному будинку є статуетка Хотея.

Всі знали, що він був просвітленим, але при цьому Хотей ніколи нікого нічого не вчив. Тільки сміявся. Якщо його питали: «Чому ти смієшся?», він починав сміятися ще більше. Навколо нього завжди збиралися люди і багато хто з них теж починав сміятися. Люди, сміючись, часом думали: «Чому він так заразливо сміється? Мабуть, у нього для цього є якісь причини. То чому б і нам тоді не повеселитися разом з ним?»

Люди всюди радісно зустрічали Хотея, бо за все своє життя їм не доводилося сміятися так щиро і весело, як у компанії з ним. І після такої зустрічі багато хто помічав, що їхні почуття ставали яснішими, їхні очі починали краще бачити; все їхнє життя ставало світлішим і радіснішим, ніби їм вдавалося звільнитися від якоїсь непосильної ноші.

Люди просили Хотея: «Повертайся знову». І він знову приходив до них. І знову змушував сміятися без жодної причини. І кожен, хто його бачив, наповнюючись сміхом, немов очищався і почував себе так добре, як ніколи раніше. Щось раніше невідоме починало дзвеніти дзвіночками в людських серцях. І світ ставав світлішим і кращим…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.