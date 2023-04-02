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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 2011
Скульптор: Francisco Cuesta
Розмір: 21×18 cm
Із експозиції «Shvets Museum»
Напевно, багатьом із вас, друзі мої, доводилося бачити фігурки добродушного пузатого чоловічка з мішком на спині. Жителі Піднебесної зазвичай називають його Щасливим Китайцем або Буддою, що сміється. Легенди свідчать, що людина на ім'я Хотей справді жила у VII столітті нашої ери.
Він не називав себе майстром дзен і не мав учнів. Він просто блукав з великим мішком вулицями. У мішку були фрукти, горіхи та солодощі, якими Хотей пригощав дітей, що збиралися довкола нього. І діти, і дорослі були від нього в захваті.
Зустрічаючи шанувальника дзен, він зазвичай простягав йому руку і говорив:
- Дай монетку!
Одного разу, коли Хотей розгулював вулицями Пекіна, майстер дзен, що проходив повз, запитав його:
- У чому значення дзен?
Як німу відповідь Хотей тут же кинув мішок на землю.
- А в чому тоді реалізація дзен? — було друге питання.
У відповідь Хотей спритно закинув мішок на плечі і весело продовжив свій шлях.
З того часу минуло багато століть, але й зараз у Китаї його пам'ятають і люблять, а в Японії майже в кожному будинку є статуетка Хотея.
Всі знали, що він був просвітленим, але при цьому Хотей ніколи нікого нічого не вчив. Тільки сміявся. Якщо його питали: «Чому ти смієшся?», він починав сміятися ще більше. Навколо нього завжди збиралися люди і багато хто з них теж починав сміятися. Люди, сміючись, часом думали: «Чому він так заразливо сміється? Мабуть, у нього для цього є якісь причини. То чому б і нам тоді не повеселитися разом з ним?»
Люди всюди радісно зустрічали Хотея, бо за все своє життя їм не доводилося сміятися так щиро і весело, як у компанії з ним. І після такої зустрічі багато хто помічав, що їхні почуття ставали яснішими, їхні очі починали краще бачити; все їхнє життя ставало світлішим і радіснішим, ніби їм вдавалося звільнитися від якоїсь непосильної ноші.
Люди просили Хотея: «Повертайся знову». І він знову приходив до них. І знову змушував сміятися без жодної причини. І кожен, хто його бачив, наповнюючись сміхом, немов очищався і почував себе так добре, як ніколи раніше. Щось раніше невідоме починало дзвеніти дзвіночками в людських серцях. І світ ставав світлішим і кращим…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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Вітер: 3 м/с Пн-Сх
Тиск: 742 мм