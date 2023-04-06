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Події

Удар негоди по Тернополю: в місті зупинились тролейбуси

10:45 6 квітня 2023
Сніг в Тернополі

У Тернополі зранку в четвер, 6 квітня, тимчасово призупинили рух тролейбусів. Причиною цього стали сніг і мороз (у грудні 2022 такий же погодний апокаліпсис стався у Львові).

Про це повідомив мер міста Сергій Надал.

За його словами, у місті через мороз сталося обледеніння контактної мережі. Тому тролейбуси тимчасово не курсують.

«Замість 11-го тролейбусу на маршрут виїде великогабаритний автобус. Врахуйте це і сплануйте свій маршрут вранці», — зазначив міський голова.

При цьому у Службі автомобільних доріг зазначили, що в Тернопільській області випало до 20 см снігу. На дорогах працює спецтехніка. Проте водіїв закликають утриматися від поїздок на далекі відстані.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, Україну сьогодні накриє циклон, який принесе опади. Так, на заході нашої країни очікується сніг, а в інших регіонах — дощ.

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