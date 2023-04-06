Останні «зимові» дні перед теплом: які регіони накриє сніг, а де чекати дощів

Незважаючи на те, що до приходу «літнього тепла» залишаються лічені дні, зима не збирається покидати Україну.

Так, сьогодні, 6-го квітня, у західних областях циклон на ім'я Norbert зумовить вчергове складну погоду — сніг, мокрий сніг, сильний північно-західний вітер, місцями налипання мокрого снігу, ну, а якщо сніг та рвучкий вітер — то й хуртовина, пише у Facebook синоптик Наталія Діденко.

На півночі, сході та в південній частині України у четвер місцями очікується дощ.

У центральних областях завтра ймовірність опадів найменша, лише на Вінниччині пройде дощ, місцями з мокрим снігом.

Температура повітря найвищою й далі буде в східній частині України, +12+16 градусів. В той же час на півдні буде «всього лише» +8+11 градусів.

У північних областях, у більшості центральних очікується +10+13 градусів, лише Вінниччина вирізнятиметься холоднішою погодою, вдень +6+9 градусів.

Ну, й далі холодним осередком залишаються західні області, там завтра усього +1+6 градусів.

В Києві 6-го квітня передбачається дощ, рвучкий некомфортний вітер та близько +10 градусів.

Карта meteopost.com

В той же час така погода встановилась ненадовго: за прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна в другій декаді квітня почнеться суттєве потепління з щоденними температурами від +10 до +15 градусів тепла.

Суттєве потепління у більшості областей варто очікувати напередодні Великодня.

В той же час геомагнітна ситуація в Україні залишається стабільною: сьогодні, 6 квітня, магнітних бурь не очікується, і у багатьох людей є можливість підготуватися до сильної магнітної бурі, яка, за прогнозами вчених, дасть про себе знати на початку наступного тижня.

Нагадаємо, що погода вплинула на рішення міської влади в Києві завершити опалювальний сезон: цього року останнім днем з опаленням стане субота, 8 квітня.

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