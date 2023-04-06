Відчуваю відразу: переможниця «Холостяк-12» вперше розкрила подробиці стосунків з Алексом

Через три місяці після фінального епізоду 12 сезону «Холостяка» його переможниця Катя Лозовицька вперше відверто розповіла про відносини з головним героєм.

Нагадаємо, їм став американець українського походження Алекс Топольський. Відомо, що пара, яка склалася на шоу, протрималася у відносинах лише декілька тижнів. Алекс у інтерв’ю заявляв, що розрив був його рішенням. Катерина ж до останнього притримувала всі деталі їх стосунків. «Я зробила це тоді, коли відчула, що готова», — написала Катя у своїй соціальній мережі.

«Навіть не можу назвати це стосунками, — сказала Катя в інтерв’ю програмі „А я говорила“. — Після завершення проєкту ми з Алексом не так часто бачились. Гладко було декілька днів. Потім почався спад, я відчула, що він спробував мене контролювати. І коли я вперше показала свій характер, все… І у нас почалася конфронтація. Мною почали маніпулювати. Я не розуміла, що йому від мене потрібно».

Катя сказала, що Топольский не відчув її на проекті. А їй потрібен чоловік, який має бути сильнішим і розумнішим за неї.

«Жодного разу не подарував квіти, жодного разу не залицявся, — згадувала героїня. — Я казала це в м’якій формі. Він відповідав: «Я не вмію залицятися».

Лозовицька зізналась, що була обурена після обвинувачень Алекса на її адресу та його словами, що саме він запропонував розлучитися.

«Для мене шок, що чоловік може так себе поводити, — сказала Катя. — Це просто дно. Ініціювала розмову я і розійтись було спільне рішення. Він бреше, що це було його рішення. Все шо він робить, це хайп. Не думаю, що Алексу потрібні були серйозні відносини. Він загублений. Не знає, що таке відносини, кохання, жінка».

Лозовицька зізналася, що зараз у неї не залишилось добрих спогадів про Алекса.

«Зараз до нього дуже негативне відчуття, — сказала героїня. — Це злість і відраза. Мені бридко. Не знаю людину, хто ще викликає у мене таку відразу. Мені бридко, що я була з ним разом».

Катерина зізналася, що зараз вона знаходиться у відносинах. А її обранець — хлопець, який живе у Польщі.

Раніше «ФАКТИ» писали, що ексучасниця «Холостяка» стала зіркою Playboy.

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