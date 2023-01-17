Холостяк Алекс Топольський зізнався, як ховався із Катею від сторонніх очей

Головний герой шоу «Холостяк» Алекс Топольський, який у фіналі обрав модель Катерину Лозовицьку, поділився подробицями життя після завершення зйомок проекту. Правила шоу не дозволяють парі з’являтися разом до виходу постшоу, в якому і розкриваються всі карти. А через неодноразове перенесення показу шоу на телебаченні, відповідно і випуск постшоу значно затягнувся. Довгий час Алексу та Каті довелося приховувати особисте життя, маскуватися в публічних місцях.

Топольський порівняв цей період життя зі «шпигунськими іграми». Адже їм доводилося буквально ховатися при зустрічах, докладати неабияких зусиль, щоб їх не впізнали в ресторані чи на вулиці.

«Це було дуже цікаво, бо не можна було зʼявлятися в соціумі. Я памʼятаю, ми з Катею домовилися зустрітися в кафе. Я заходжу і я її не бачу. Направо, наліво дивлюся і не бачу її. А спека неймовірна. Сидить пінгвін в окулярах, в куртці закутаний, така баба-матрьошка. Ми такі два ескімоса сидимо», — розповів Алекс.

Він зізнається, іноді при зустрічах вони не розмовляли, а переписувалися, щоб ніхто не здогадався, що вони разом.

Однак, що насправді відбувається між ним та обраницею, Алекс не зізнається. Він лише пояснив, як робив вибір між Сашею Мудрою та Катериною.

В мережі припускають, що Топольський і Лозовицька не змогли побудувати стосунків поза проектом.

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