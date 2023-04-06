Повністю гола екс-учасниця «Холостяка» стала зіркою Playboy

Учасниця реаліті «Холостяк-12» Вікторія Варлей, яка сама вирішила покинути проект, стала зіркою популярного чоловічого глянцю Playboy. 38-річна акторка вперше прикрасила обкладинку української версії журналу. На його сторінках гаряча брюнетка повністю оголилася, показавши свої ідеальні форми. Щоправда, інтимні місця трохи прикрила руками.

Красуня зізнається, що груди вона збільшила за допомогою операції, а ось струнка фігура — це результат здорового харчування та способу життя, регулярним заняттям спортом.

Вікторія пишається своїми формами та зізнається, що така фотосесія для неї — ще один крок до успіху. «Якщо мене запитають що таке успішний успіх, я відповім, що це потрапити на обкладинку Playboy у 38 років», — каже Варлей.

Вона також розповіла в інтерв'ю, що готується до кастингів на Netflix і мріє підкорити Голлівуд.

Нагадаємо, Вікторія Варлей брала участь у шоу «Холостяк» з Алексом Топольським, який зрештою обрав Катерину Лозовицьку.

Невдовзі після проекту вона зустріла своє кохання та 4 квітня 2022 року вийшла заміж за бізнесмена з Маямі.

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