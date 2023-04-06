Штраф 8500 грн без попередження: за що випишуть протокол на дорозі

Водії повинні звертати увагу на те, чи пристебнуті їхні пасажири, особливо на місцях заднього ряду. Адже саме вони несуть відповідальність за таке порушення Правил дорожнього руху.

У випадку, якщо пасажир відмовляється пристебнутись ременями безпеки, то водій не може розпочати рух.

У населеному пункті можуть не пристібатися ременем у тому разі, якщо хтось з пасажирів має інвалідність, що перешкоджає цьому. Не використовувати ремінь безпеки можуть пасажири оперативних транспортних засобів, пише Wheels News.

Раніше не використовувати ремінь могли водії таксі та інструктори автошколи, але зараз внесені зміни до Правил дорожнього руху.

У разі перевезення дітей зростом до 145 см автомобіль має мати спеціальне автокрісло. Адже за його відсутність також може бути виписано окремий протокол.

Водіям нагадали про штрафи, які їх очікують у разі недотримання правил дорожнього руху:

- при першому порушені — штраф у розмірі 510 грн;

- у разі ДТП — штраф у розмірі 2400−8500 грн.

Відповідальність за використання ременя в салоні авто лежить на водієві. Саме він буде сплачувати за непристебнутих пасажирів, наприклад, за 4 пасажири — штраф 2400 грн.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про ДТП, яка сталася 4 квітня з водієм напідпитку. За таке порушення передбачена кримінальна відповідальність.

Актору Остапу Ступці, який став винуватцем аварії, загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

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