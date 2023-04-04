Прийдеться заплатити дорожче, ніж коштує авто: які максимальні штрафи будуть накладати на водіїв за порушення ПДР

Наразі найбільший штраф, який співробітники патрульної поліції можуть вимагати у водія — це понад 50 тисяч гривень у разі, якщо вас втретє заскочать на керуванні авто після позбавлення водійського посвідчення (при першому такому порушенні штраф сладе 20 400 грн., а при другому — 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки й вилученням авто). Утретє за таке ж порушення доведеться платити 51 000 гривень, а право керувати заборонять ще 10 років. До того ж транспортний засіб також конфіскують, відзначають експерти ресурсу Твоя машина.

Також чималі гроші доведеться заплатити:

за створення аварійної ситуації на дорозі — 1445 грн.;

за керування транспортним засобом у нетверезому стані — штраф 17 000 грн., з позбавленням права керування на рік;

за самовільне залишення місця ДТП — 3400 грн.;

за передачу автомобіля особі без водійського посвідчення — 3400 грн (при повторному такому порушенні штраф 40 800 гривень, а ще вас позбавлять права керування строком від 5 до 7 років з можливістю конфіскації транспортного засобу).

Інші штрафи за порушення ПДР:

за порушення швидкісного режиму в населених пунктах у межах 20−50 км/год — 340 гривень, якщо швидкість перевищили більш ніж на 50 км/год — 1700 гривень;

за відсутність мотошолома, не пристебнутий пасок безпеки, розмови по телефону за кермом, порушення правил проїзду перехресть, обгону, зупинок, проїзд на червоне світло світлофора — 510 гривень;

за забуте вдома водійське посвідчення чи реєстраційний документ на транспортний засіб — 425 гривень;

за порушення приорітетності руху швидкої допомоги, поліції чи аварійної служби — 680 гривень;

за поїздку на незареєстрованому автомобілі, без номерного знака чи забрудненими номерами — 850 гривень;

за порушення ПДР, що призвело до аварійної ситуації — 850 гривень;

за вчинення ДТП, у якому було пошкоджено інші транспортні засоби — 1190 грн.

Нагадаємо, на початку року в Україні було змінено процедуру перевірки стану водіїв стосовно сп'яніння.

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