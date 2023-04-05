В Києві, де у грудні сталася масштабна ДТП, 4 квітня водій позашляховика напідпитку скоїв наїзд на припаркований автомобіль, у якому перебував 38-річний чоловік. Із травмами різного ступеню тяжкості потерпілого госпіталізували у лікарню. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у місті Києві.

«Автопригода сталася вчора ввечері на вулиці Федорова у Голосіївському районі столиці. Водій позашляховика, 1967 року народження, скоїв наїзд на легковик, у якому перебував чоловік, 1984 року народження. Слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції встановили, що керманич виїхав на зустрічну смугу та в’їхав в припаркований транспортний засіб. Під час перевірки його на стан сп’яніння прилад Драгер показав 1,62 проміле. Порушника поліцейські затримали на місці події у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а потерпілого госпіталізували у лікарню», — йдеться у повідомленні.

В поліції зазначили, що за даним фактом слідчими поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286−1 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.

Українські ЗМІ з посиланням на джерела пишуть, що винуватцем ДТП став відомий актор Остап Ступка.

Як писали «ФАКТИ», днями житомирська траса під Києвом була заблокована через велику ДТП.

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