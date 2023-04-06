«Святий отець» виявився розпусником: у Дніпрі священник УПЦ МП розбещував своїх неповнолітніх доньок

У Дніпрі затримано священнослужителя одного з храмів УПЦ Московського патріархату, який розбещував рідних доньок.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, священнослужитель після смерті дружини упродовж тривалого часу вчиняв розпусні дії стосовно двох доньок віком 13 та 15 років, залишаючись вдома наодинці з ними.

Дівчатка розповіли про це старшому брату, який одразу повідомив поліцію. Священника затримано.

«За результатами комплексу слідчих заходів, а також допиту дітей з використанням „зеленої кімнати“ інформація щодо вчинення стосовно них розпусних дій підтвердилася», — йдеться у повідомленні.

Наразі прокурором направлено до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Діти перебувають під наглядом лікарів.

Раніше ми повідомляли про священника-зрадника. Митрополит Черкаської єпархії УПЦ МП заперечував агресію росії проти України та виправдовував дії окупантів.

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