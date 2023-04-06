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Події

Заперечував агресію рф й виправдовував дії окупантів: митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП повідомили про підозру

13:46 6 квітня 2023
люди

СБУ викрила ще одного священника Московського патріархату, який виправдовував дії російських окупантів в Україні.

Підозру від Служби безпеки отримав митрополит Черкаської єпархії УПЦ (МП).

Правоохоронці зібрали неспростовні докази вини священника, який заперечував збройну агресію рф проти України та виправдовував дії загарбників.

За даними слідства, у 2020 році клірик віддав розпорядження створити в єпархії новий відомчий сайт за шаблоном РПЦ.

Під час його розробки було використано російське програмне забезпечення, яке дозволяло ретранслювати деструктивний контент з прокремлівських інтернет-ресурсів.

Серед них — «patriarchia.ru» та «pravoslavie.ru», на яких пропагандисти РПЦ виправдовують збройну агресію рф та воєнні злочини рашистів.

Крім того, на «новому» сайті митрополит вихваляв московських священників, які допомагають агресору, а також закликав до «об'єднання» релігійних громад у війні проти України.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436−2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, у Запоріжжі співробітники СБУ затримали інформатора окупантів, який збирав для загарбників інформацію про наслідки російських ракетних ударів по цивільній інфраструктурі міста.

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