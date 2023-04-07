Кеннеді проти Байдена: небіж убитого президента США ризикнув розпочати боротьбу за Білий дім

Американські ЗМІ повідомили про те, що в Джо Байдена з'явився харизматичний суперник у боротьбі за право представляти Демократичну партію на президентських виборах 2024 року. Офіційно подав документи для реєстрації кандидатом Роберт Ф. Кеннеді-молодший.

Представники впливового клану Кеннеді вже багато років не балотувалися в президенти. І ось 69-річний син сенатора Роберта Ф. Кеннеді та небіж президента Джона Ф. Кеннеді вирішив ризикнути. Його не лякає той факт, що спочатку було вбито його дядька, а згодом жертвою замаху став і батько, коли висунув свою кандидатуру на пост глави держави.

На зустрічі зі своїми прихильниками Кеннеді пожартував, що головною перешкодою для його прагнення зайнятися великою політикою була дружина, актриса Шеріл Гайнс. Але йому вдалося переконати дружину.

Роберт і Шеріл одружилися 2014 року і живуть у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, що досить складна американська виборча система не передбачає прямого вибору президента. Спочатку проходить попередній етап, під час якого претенденти ведуть боротьбу проти своїх однопартійців. І демократи, і республіканці потім мають визначити єдиного кандидата від своїх партій. Їх затверджують потім партійні з'їзди. Самовисуванців зазвичай до уваги не беруть — жоден із незалежних кандидатів ще жодного разу не перемагав на президентських виборах у США.

Таким чином, Кеннеді стає одним із суперників Байдена. Чинний президент уже кілька разів заявляв про готовність балотуватися на другий термін, але поки що офіційно цього не зробив. Передбачалося, що Байден оголосить про початок кампанії у квітні, але тепер джерела в Білому домі кажуть, що, найімовірніше, таку заяву буде зроблено ближче до осені.

Незважаючи на легендарне прізвище, Роберт Кеннеді-молодший — нове обличчя в американській політиці. Досі він не висував свою кандидатуру на жодну з виборних посад. Тому більшість експертів у США оцінюють його шанси невисоко.

Однак така оцінка може виявитися занадто поспішною. У Кеннеді крім гучного прізвища є й інші плюси. Досвідчений юрист є затятим захисником довкілля. А сьогодні екологія стоїть гостро на порядку денному.

Роберт обіцяє боротися із засиллям корпорацій. Для простих американців це болюча тема. «Якщо я буду балотуватися, то лише з однією метою — покласти край корупційному злиттю державної влади з приватними корпораціями, оскільки воно призводить до руйнування нашої економіки, знищення середнього класу, забруднення довкілля, отруює наших дітей, позбавляє нас свобод і загрожує нашим цінностям», — написав він у Twitter незадовго до подачі документів на реєстрацію.

Кеннеді також дуже популярний серед противників вакцин. Він був переконаним антиваксом задовго до пандемії коронавірусу. Ковід зробив Роберта помітною фігурою. Він заснував організацію Children's Health Defense («Захист здоров'я дітей»), яка користується великою популярністю серед противників вакцин. А їх у США багато.

Щоправда, такі погляди розсварили Роберта з іншими членами клану Кеннеді. Його родичі за останні три роки не раз робили публічні заяви, називаючи погляди Роберта небезпечними.

Адміністрація Instagram видалила його акаунт, пояснивши це тим, що там «неодноразово поширювалися неправдиві твердження». Так само вчинила й адміністрація Facebook. Однак в очах багатьох американців це лише додало Кеннеді популярності.

Нагадаємо, що сказав Трамп світу після свого арешту: «Ми — нація в занепаді».

На фото в заголовку Роберт Ф. Кеннеді-молодший і його дружина акторка Шеріл Гайнс

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