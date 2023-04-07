Містобудівну реформу в Україні (законопроєкт № 5655) підтримав проект USAID TAPAS. Про це у твіттер повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України — Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

«Містобудівна реформа (законопроєкт № 5655) є однією з головних для післявоєнного відновлення. Я пишаюся тим, що ми робимо це разом з @project_TAPAS. Я впевнений, що цифровізація є ключем до прозорості та підзвітності», — написав Олександр Кубраков.

Збільшення прозорості та суттєве зниження корупційних ризиків — головні переваги цифровізації, передбаченої реформою містобудівної сфери, кажуть експерти USAID TAPAS. На своїй сторінці у твіттер USAID TAPAS зазначили, що проєкт USAID TAPAS з гордістю підтримує цифровізацію в будівельному секторі України, включно з Єдиною електронною системою, яка передбачена законопроєктом № 5655.

На думку експертів USAID TAPAS, така система відстежує погодження протягом усього процесу будівництва, підвищуючи прозорість і зменшуючи корупцію.

«15 сервісів, які вже є частиною Єдиної електронної системи, на сьогодні заощадили українцям 261 мільйон доларів. Ми прагнемо підвищувати прозорість і боротися з корупцією в будівельному секторі», — кажуть у проекті USAID TAPAS.

Нагадаємо, USAID TAPAS — це проєкт «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах», який надає підтримку громадянам України та українському уряду у боротьбі з корупцією у ключових функціях державного управління та послугах, а також сприяє утворенню довіри українців до уряду на основі прозорості, підзвітності та покращеної якості послуг. Ця підтримка має на меті імплементацію видимих та успішних реформ у державному управлінні та послугах для подолання корупції у таких ключових сферах як електронні публічні закупівлі, відкриті дані та електронні послуги. Місія проєкту — протидіяти корупції через реформу електронного урядування в Україні та запровадження кращих світових практик у сферах електронних публічних закупівель, відкритих даних та електронних послуг.

Раніше ФАКТИ написали, що голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков вважає, що цифровізація сфери будівництва і землекористування, які пропонує проєкт закону № 5655, є одним із головних елементів антикорупційної стратегії.

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