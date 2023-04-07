«Чи є щось, чого він не може зробити?»: Девід Бекхем з донькою та дружиною беруть уроки сальси

Легендарний Девід Бекхем, який висловлював свою підтримку Україні, з донькою та дружиною бере уроки сальси. У футболіста та його родини — одні з найкращих викладачів — Мічо Вальдес та Аманда Нуньєс — у танцювальній школі Baila con Micho.

Мічо, танцюрист і професійний хореограф, з гордістю поділився фотографією зі своєю знаменитою ученицею.

«Чудовий урок сальси сьогодні, — написав він іспанською. — Дякую моєму другові @davidbeckham за те, що довірився нам».

Футбольна зірка виглядав так, ніби він добряче попотів на занятті, пише hola.com/us.

Це не вперше, коли Девід навчається сальси. У 2019 році йому показував деякі рухи дуже відомий сальсеро Марк Ентоні. Вокаліст гурту Parecen Viernes навчав Девіда та його старшого сина Ромео Бекхема. Вікторія с гордістю написала у соцмережі: «Чи є щось, чого не може зробити містер Бекхем?».

Девід Бекхем з родиною

А днями подружжя опублікувало відео, на якому танцює сальсу вже разом. Колишня учасниця Spice Girls взула чорні туфлі на шпильці, одягла тісні чорні легінси та футболку. Крім того, до Вікторії та Девіда на заняттях приєдналася дочка.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що середній син Девіда та Вікторії Бекхем Ромео знявся в рекламі за два мільйони доларів і став багатшим за братів і сестру.

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