37.23 / 37.92 40.30 / 41.12
Київ: +10
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Померла знаменита радянська волейболістка (фото)

20:57 7 квітня 2023
Лариса Берген

На 74-му році життя померла знаменита радянська волейболістка, віцечемпіонка Олімпійських ігор Лариса Берген (після одруження — Гончарова), повідомляє championat.com. Причина смерті уславленої спортсменки не називається.

За свою яскраву кар'єру уродженка Акмолінська (нині Астана) у Казахстані виступала за два клуби — алма-атинський АДК та московське «Динамо», ставши п'ятиразовою чемпіонкою Радянського Союзу та чотириразовою переможницею Кубка європейських чемпіонів. У складі збірної СРСР волейболістка здобула «срібло» Олімпіади-1976 у Монреалі, виграла Кубок світу і стала дворазовою чемпіонкою Європи.

У складі збірної СРСР Лариса Берген (крайня ліворуч у першому ряду) стала дворазовою чемпіонкою Європи

Після закінчення ігрової кар'єри Лариса Берген працювала тренером.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що померла легендарний тренер з художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна.

288

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Овочі виростуть великими і міцними

«Супернастій» для розсади: поливайте ним перці і томати, і через день їх стебла стануть товстими і міцними (відео)

Знаки зодіаку

Близнюки, Скорпіони та Козероги зможуть досягти своїх цілей, а Дівам та Стрільцям треба розслабитися: гороскоп на 7 квітня 2023 року

люди

Штраф 8500 грн без попередження: за що випишуть протокол на дорозі

глазур для паски

Ідеальна глазур без білка для паски: легко й гарно

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту