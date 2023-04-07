Померла знаменита радянська волейболістка (фото)

На 74-му році життя померла знаменита радянська волейболістка, віцечемпіонка Олімпійських ігор Лариса Берген (після одруження — Гончарова), повідомляє championat.com. Причина смерті уславленої спортсменки не називається.

За свою яскраву кар'єру уродженка Акмолінська (нині Астана) у Казахстані виступала за два клуби — алма-атинський АДК та московське «Динамо», ставши п'ятиразовою чемпіонкою Радянського Союзу та чотириразовою переможницею Кубка європейських чемпіонів. У складі збірної СРСР волейболістка здобула «срібло» Олімпіади-1976 у Монреалі, виграла Кубок світу і стала дворазовою чемпіонкою Європи.

У складі збірної СРСР Лариса Берген (крайня ліворуч у першому ряду) стала дворазовою чемпіонкою Європи

Після закінчення ігрової кар'єри Лариса Берген працювала тренером.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що померла легендарний тренер з художньої гімнастики Альбіна Дерюгіна.

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