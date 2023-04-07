Погрожують виселенням та конфіскацією майна: на окупованій території посилили репресії за відмову від російського громадянства

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Протягом доби противник завдав 2 ракетних та 14 авіаційних ударів, здійснив більш як 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — протягом доби було відбито понад 40 атак противника», — йдеться у повідомленні.

Так, на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва та Верхньокам’янського. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають бойові дії. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Богданівки та Іванівського. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинового, Сєверного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди. На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції.

«Російські окупанти активно продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької та Херсонської областей, здійснюючи на людей психологічний та фізичний тиск. Зокрема, на блокпостах ворог обмежує пересування громадян України, які не отримали паспорти російської федерації. Окупанти цілеспрямовано та навмисно обшукують транспортні засоби, фіксують усі особисті дані громадян, які не мають російських документів, погрожують забороною в’їзду в місто. Також ворог примушує листонош роздавати місцевому населенню бланки, в яких потрібно вказати відомості про наявність російського паспорта», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, на окупованій території громадяни, які не мають паспорта рф піддаються постійним обшукам, залякуванням та примусу до отримання цього документа.

«Окупанти активно погрожують примусовим виселенням з власних помешкань та конфіскацією приватної власності у разі відмови отримувати російський паспорт. Водночас, з тієї ж причини, батькам школярів-випускників ворог погрожує відмовою в отримані дітьми свідоцтва про базову середню освіту. Також загарбники примушують змінювати з українського на російські зразки свідоцтво про шлюб та свідоцтво про реєстрацію технічних засобів», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі повідомили, що авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів.

«Крім того, поблизу Мар'їнки, було знищено російський штурмовик Су-25. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, знищили склад боєприпасів ворога», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше в Генштабі повідомили, що окупанти кинули на «порятунок» окупованого Криму алкоголіків та наркоманів.

Фото: Генштаб ЗСУ

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